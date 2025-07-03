Жительница Прикамья осуждена за оставление в опасности трех малолетних детей

В Соликамске мировой судья вынес приговор по уголовному делу в отношении жительницы пос. Тюлькино. Женщину признали виновной в оставлении в опасности.
Установлено, что вечером в ноябре фигурантка была дома со своими малолетними детьми, затопила печь дровами и ушла по своим делам, заперев входную дверь на навесной замок. Когда печь разгоралась, произошло задымление жилого помещения. К счастью, один из детей догадался открыть окно, и все трое вылезли через окно на улицу, трагедии удалось избежать.
Ранее семья не состояла на профилактических учетах. Подсудимая полностью признала вину.
Суд назначил виновной 300 часов обязательных работ. Приговор еще не вступил в законную силу.