Жительница Прикамья осуждена за оставление в опасности трех малолетних детей

Установлено, что вечером в ноябре фигурантка была дома со своими малолетними детьми, затопила печь дровами и ушла по своим делам, заперев входную дверь на навесной замок. Когда печь разгоралась, произошло задымление жилого помещения. К счастью, один из детей догадался открыть окно, и все трое вылезли через окно на улицу, трагедии удалось избежать.