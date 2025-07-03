Росавиация ввела временные ограничения на полеты в аэропорту Самары

Напомним, 23 июня Росавиация обновила указания для российских авиакомпаний в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке. Документ предписывает отказаться от полетов «в» и «из» аэропортов Израиля и Ирана, а также не выполнять полеты в воздушном пространстве Израиля, Иордании, Ирака, Ирана и Катара.