Росавиация ввела временные ограничения на полеты в аэропорту Самары

Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Самары. Об этом сообщили в Telegram-канале Росавиации.
Ранее подобные ограничения были введены в воздушной гавани Тамбова. Ограничения традиционно затронули как прием, так и отправление воздушных судов.
Кроме того, для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Саратова.
Напомним, 23 июня Росавиация обновила указания для российских авиакомпаний в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке. Документ предписывает отказаться от полетов «в» и «из» аэропортов Израиля и Ирана, а также не выполнять полеты в воздушном пространстве Израиля, Иордании, Ирака, Ирана и Катара.