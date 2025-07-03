Лазерный антидроновый «лучемет» планируют испытать на мишенях-имитаторах БПЛА

В рамках проекта «Посох» российские специалисты планируют провести испытания первого прототипа лазерного антидронового «лучемета». Об этом в четверг, 3 июля, рассказал директор компании-разработчика.
Он уточнил, что основные тесты пройдут на мишенях-имитаторах украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Лютый» на дистанции 1500 метров.
— Сейчас наиболее актуальными являются объектовые тыловые средства поражения дронов типа украинского «Лютого». Под эту задачу готовим прототип, который к концу лета мы должны испытать, — добавил эксперт.
Кроме того, разработчик уточнил, что приоритетной целью для специалистов является уничтожение вражеских дронов лазером.
— Одного заряда должно хватить на несколько десятков целей типа FPV-дроны, «Баба-яга» или «Лютый», — цитирует его слова РИА Новости.
Недавно российский лидер Владимир Путин заявил, что в стране необходимо повысить боевые возможности российской армии на основе новых технологий. Оборонно-промышленный комплекс страны демонстрирует хороший рост, а предприятия значительно увеличили объемы производства.