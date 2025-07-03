Роскачество выявило нарушения в женских купальниках 21 бренда

— Испытания показали, что только три из них соответствуют всем обязательным и опережающим требованиям (Incanto, Karosport, 25Degrees), остальные имеют те или иные нарушения (…) Еще девять торговых марок соответствуют требованиям ТР ТС, но не дотянулись до показателей опережающего стандарта Роскачества, — передает РИА Новости.