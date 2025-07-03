Около 2 тысяч омских выпускников пересдают ЕГЭ для улучшения результатов

В Омской области около 1,9 тысячи человек подали заявления на участие в пересдаче. Из них более 700 человек планируют прийти на пункты проведения экзаменов 3 июля, а 1 160 человек — 4 июля. Для сравнения, в прошлом году на пересдачу заявились около 1,5 тысячи выпускников.