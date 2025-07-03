Около 2 тысяч омских выпускников пересдают ЕГЭ для улучшения результатов

3 и 4 июля в Омской области у выпускников есть возможность пересдать ЕГЭ на более высокий балл. При этом предыдущие результаты аннулируются.
В первый день, 3 июля, участники смогут пересдать иностранные языки (письменная часть), информатику, литературу, русский язык, физику и химию. На следующий день, 4 июля, будут доступны биология, география, базовая и профильная математика, иностранные языки (устная часть), история и обществознание.
Дополнительные дни для пересдачи ЕГЭ были введены по инициативе Президента России и впервые появились в расписании экзаменов в 2024 году. Это нововведение позволяет выпускникам исправить свои результаты и повысить шансы на успешное поступление в вуз.
В Омской области около 1,9 тысячи человек подали заявления на участие в пересдаче. Из них более 700 человек планируют прийти на пункты проведения экзаменов 3 июля, а 1 160 человек — 4 июля. Для сравнения, в прошлом году на пересдачу заявились около 1,5 тысячи выпускников.
Напомним, что основной период ЕГЭ в 2025 году проходил с 23 мая по 11 июня. В нем приняли участие около 8 тысяч выпускников региона. Резервными днями были назначены 16−20 июня и 23 июня. Ранее мы писали, что в Омской области утонул 17-летний юноша.