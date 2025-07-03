Нас спасет долгий солнечный свет за окном: Кто из жителей Кишинева останется без электричества на весь день — публикуем адреса

Сотни столичных жителей останутся в четверг без света. «Premier Energy» сообщает о перерывах в поставках электроэнергии на четверг, 3 июля.
Ботаника:
бул. Дачия, 50 — с 10:00 до 16:00.
Центр:
шос. Хынчешть, 206A, 208, 208A, 210, 214−216, 216/1, 217, 220A, 220D, 222A, 222/1, 224, 228, 229, 230, 233, 236−238, 243, 253−255, В. Ковтун, 2−14, 30, 34−40, 3−9, 23−27, 37, пер. В. Ковтун, 1, 12 — с 10:00 до 18:00.
ул. А. Космеску, 25B, И. Ганя, 1−11, 15−17, 2−20, Г. Асаки, 1−9, 8−32, 32/1, 32/2, 999, Г. Маларчук, 1, ½, 2−14, 14/1, М. Ломоносова, 1−37, 2−26, 26A, 26V, В. Александри, 2−4 — с 08:50 до 16:15.
Чеканы:
ул. Колоница, 999 — с 09:20 до 16:00.
ул. А. Руссо, 55, 57/2, 57/3, 59/1, 59/2, 59/3, 59/4, 59/5, 59/6, 59/8, 59/11, 61/4, 61/6, M. чел Бэтрын, 9003, П. Заднипру, 2/2, 2/6, ⅘, 9002 — с 09:20 до 16:30.
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