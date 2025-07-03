В Роспотребнадзоре рассказали, можно ли есть немытые овощи и фрукты с грядок

Для очистки зелени специалисты советуют: сначала перебрать и удалить корни, а также повреждённые или пожелтевшие части; затем замочить на 15 минут в прохладной воде, разбирая на отдельные веточки и периодически меняя воду; после этого ополоснуть под проточной водой; и, наконец, выдержать в солевом или уксусном растворе (1 ст. л. соли или уксуса на 1 л. воды) в течение 30 минут для более глубокого очищения от патогенных микробов и яиц гельминтов.