В Роспотребнадзоре рассказали, можно ли есть немытые овощи и фрукты с грядок

Об этом поведали специалисты красноярского ведомства.
Лето — время, когда свежие дачные плоды становятся источником витаминов. Однако насколько безопасно есть их без предварительной обработки? Роспотребнадзор Красноярского края дал рекомендации по этому вопросу.
Эксперты предупреждают, что немытые ягоды, фрукты и овощи, а также зелень могут стать причиной кишечных инфекций и гельминтозов. Чтобы избежать этих неприятностей, необходимо тщательно мыть урожай перед употреблением.
Для очистки зелени специалисты советуют: сначала перебрать и удалить корни, а также повреждённые или пожелтевшие части; затем замочить на 15 минут в прохладной воде, разбирая на отдельные веточки и периодически меняя воду; после этого ополоснуть под проточной водой; и, наконец, выдержать в солевом или уксусном растворе (1 ст. л. соли или уксуса на 1 л. воды) в течение 30 минут для более глубокого очищения от патогенных микробов и яиц гельминтов.
Ягоды нужно перебрать, удалив гнилые и повреждённые плоды. Затем их следует выложить на дуршлаг в один слой и промыть под проточной водой, а после замочить на 5−10 минут в прохладной воде и снова ополоснуть.
Корнеплоды рекомендуется замачивать в тёплой воде для удаления остатков земли, затем тщательно очищать щёткой под проточной водой и промывать сначала тёплой, а затем холодной водой.
Перед мытьём капусты необходимо удалить внешние листья; цветную капусту и брокколи следует разделить на соцветия и убрать потемневшие участки. Промывать капусту нужно прохладной водой.
Овощи и фрукты следует мыть щёткой под проточной водой в течение 2−3 минут, а затем ополоснуть кипячёной водой.
Не забывайте также о важности мытья рук перед едой.