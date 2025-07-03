Первый бесплатный юридический помощник на базе ИИ запущен в Казахстане

Как сообщили в акимате Карагандинской области, система на базе искусственного интеллекта помогает решать правовые вопросы в режиме реального времени: от типовых проблем с работодателем до более сложных ситуаций в сфере гражданского, административного или уголовного права.
Пользователь заходит на сайт, регистрируется по электронной почте и задает свой вопрос в свободной форме. ИИ анализирует запрос, при необходимости задает уточняющие вопросы и в течение пары минут выдает пошаговую инструкцию. А также ссылки на законы, примеры судебных решений и даже прогноз возможных исходов дела.
Сервис работает на казахском и русском языках, а тексты адаптированы под уровень правовой грамотности пользователя, рассказали в акимате. Полноценную юридическую помощь ИИ не заменит, но даст ответы на типовые запросы, которые ежедневно поступают юристам по всей стране.
Более 70% обращений за консультациями к юристам — типовые: невыплата зарплаты, развод, алименты, споры с работодателями и госорганами. Мы проанализировали более 100 тысяч судебных решений и создали систему, которая может бесплатно и быстро помочь в таких ситуациях. Теперь у каждого казахстанца есть юридический помощник, доступный с любого устройства.
LegalExpert.kz может не только «перевести» законы на понятный язык, но и подсказать, как велись аналогичные дела в суде, какие документы потребуются, какие могут быть риски.