Первый бесплатный юридический помощник на базе ИИ запущен в Казахстане

Более 70% обращений за консультациями к юристам — типовые: невыплата зарплаты, развод, алименты, споры с работодателями и госорганами. Мы проанализировали более 100 тысяч судебных решений и создали систему, которая может бесплатно и быстро помочь в таких ситуациях. Теперь у каждого казахстанца есть юридический помощник, доступный с любого устройства.