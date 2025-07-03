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Самарцы вновь пожаловались на проблемы с мобильным интернетом 3 июля

В Самаре снова фиксируются перебои с мобильным интернетом. Не ловит в нескольких районах областной столицы.

В прошлый раз интернет в Самаре отключали из-за угрозы атаки БПЛА. Возможно, у жителей нет интернета 3 июля по той же самой причине.

На связь жалуются абоненты МТС, Билайн и Мегафон.

Напомним, что в Самарской области за последнее время было сбито 4 беспилотника.

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