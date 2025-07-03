Самарцы вновь пожаловались на проблемы с мобильным интернетом 3 июля

В прошлый раз интернет в Самаре отключали из-за угрозы атаки БПЛА. Возможно, у жителей нет интернета 3 июля по той же самой причине.
Напомним, что в Самарской области за последнее время было сбито 4 беспилотника.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше