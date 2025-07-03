Хабаровчан в эти выходные приглашают в частную конюшню

Министерство туризма Хабаровского края и его партнёры по проекту «Отдыхаем в крае» предлагают в очередной раз жителям и гостям региона провести выходные интересно и увлекательно, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В субботу, 5 июля, семьи с детьми могут посетить частную конюшню (0+). Участники экскурсии смогут узнать много нового о лошадях и даже покататься на них. А в завершение их ждёт обед в беседке с видом на озеро, где плавают утки.
Подробнее по телефону: 8−962−223−62−97.
— Также 5 июля в 18:00 в Хабаровске начнётся иммерсивная прогулка «Голос внутри» (6+). Экскурсия с элементами театрального представления расскажет о тайнах центральной улицы города и исторических зданиях. На стартовой площадке участников встретит администратор и выдаст беспроводные наушники для прослушивания лекции, — поделились в министерстве туризма Хабаровского края.
Подробнее по телефону: 8−984−158−39−69.
Любителей народной культуры приглашают на фестиваль «Солнцеворот» в селе Полётное района имени Лазо (0+). В программе — выступления художественных коллективов, выставка-ярмарка работ мастеров декоративно-прикладного творчества и бытовых ремесел. Также для гостей организованы традиционные игры и забавы славянских народов.
Ещё один вариант тура выходного дня — поездка на озеро Хака (6+). В программе — катание на катабайдах, рафтах, катамаранах, занятия цигун и сандао, спортивные конкурсы и эстафеты, а также водное поло на сапах. Мероприятие состоится в субботу, 5 июля.
Подробнее по телефону: 8−962−221−13−45.