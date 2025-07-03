Почему соседи могут подать на вас в суд этим летом: 6 неожиданных причин

Одуванчики, лебеда или полевая мята, растущие на границе участков, теперь могут стать причиной серьёзного судебного разбирательства. Если сорняки с вашей территории распространяются к соседям, это квалифицируется как нанесение ущерба чужому имуществу. Особенно опасен борщевик — за его распространение можно получить не только штраф до пяти тысяч рублей, но и иск о возмещении расходов на профессиональную обработку соседнего участка. А это уже десятки тысяч рублей. Хитрые соседи специально фотографируют заросли, ведут дневники распространения сорняков и обращаются к экспертам для оценки ущерба. В суде такие доказательства работают безотказно.