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Настоятель монастыря, где живёт «самый православный кот России» Урсик, ответил на вопрос о душе животных

Отец Филарет, настоятель Староладожского Никольского монастыря, где живёт «самый православный кот России» Урсик, рассказал Life.ru, правда ли, что у животных нет души.

Источник: Life.ru

«Вопрос непростой. Почему? Потому что по христианскому учению бессмертная душа — только у человека. Но есть очень много тайн, которые мы не знаем. Возможно, если человек очень любил какое-то живое существо, Господь может его и вернуть, потому что это в его власти. Но что касается бессмертия души, конечно, человек — это венец творения Божия. А животные — наши братья меньшие, которых мы должны любить. Они чувствуют хорошее отношение и любовь. Вот это, наверное, самое важное, что нужно отметить. Поэтому мы говорим так: да, в вечную жизнь, наверное, они не пойдут, хотя многого мы не знаем», — отметил священник.

Отец Филарет также рассказал, есть ли святые, которым можно помолиться о своём питомце. По его словам, в православии нет особых покровителей домашних животных. Хотя в Москве, возле Павелецкого вокзала, есть храм, посвящённый мученикам Флору и Лавру — это покровители лошадей, и до революции на день их памяти собиралось много кучеров.

«В западной вере, у католиков есть свои покровители для каждого — котёнка или рыбки. У нас нет. Потому что всё-таки мы молимся святым покровителям о здравии себе подобных, о тех, чья душа бессмертна. Но если вы будете молиться за своих маленьких братьев, питомцев, я думаю, никакого греха нет, а наоборот — это проявление любви», — заключил священник.

Напомним, ранее в Сети разошёлся ролик с рыжим пушистиком, лежащим в храме во время службы. Пользователи сразу окрестили его «самым православным котом России». Мы узнали, как зовут усатого, как он появился в монастыре и кого выбрал себе в хозяева.