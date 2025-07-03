Настоятель монастыря, где живёт «самый православный кот России» Урсик, ответил на вопрос о душе животных

«Вопрос непростой. Почему? Потому что по христианскому учению бессмертная душа — только у человека. Но есть очень много тайн, которые мы не знаем. Возможно, если человек очень любил какое-то живое существо, Господь может его и вернуть, потому что это в его власти. Но что касается бессмертия души, конечно, человек — это венец творения Божия. А животные — наши братья меньшие, которых мы должны любить. Они чувствуют хорошее отношение и любовь. Вот это, наверное, самое важное, что нужно отметить. Поэтому мы говорим так: да, в вечную жизнь, наверное, они не пойдут, хотя многого мы не знаем», — отметил священник.