Москвичам рассказали о погоде в четверг

«Сегодня характер погоды в столичном регионе будет формировать гребень европейского антициклона, который надвигается с юго-запада. Переменная облачность без осадков сегодня в столице. Температура воздуха будет активно повышаться и даже немного превысит свои климатические нормы — днем в Москве плюс 25 — плюс 27, по области от плюс 23 до плюс 28 градусов», — рассказал Леус.