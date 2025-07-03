Москвичам рассказали о погоде в четверг

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Переменная облачность ожидается в Москве в четверг, воздух прогреется до плюс 27 градусов, что немного выше климатической нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«Сегодня характер погоды в столичном регионе будет формировать гребень европейского антициклона, который надвигается с юго-запада. Переменная облачность без осадков сегодня в столице. Температура воздуха будет активно повышаться и даже немного превысит свои климатические нормы — днем в Москве плюс 25 — плюс 27, по области от плюс 23 до плюс 28 градусов», — рассказал Леус.
Синоптик отметил, что будет дуть северо-западный ветер со скоростью 5−10 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, барометры покажут 745 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.