Стало известно, сколько будут брать за частные выступления воссоединившиеся «Тату»

Напомним, в начале июля одна из участниц легендарного поп-коллектива Юлия Волкова намекнула в соцсетях на воссоединение группы. У неё в соцсети появился видео со съёмок фотосессии с Еленой Катиной и надпись: «Нам не нужно начинать заново. Мы просто продолжили». Отметим, что похожий намёк она уже делала в начале июня. Группа была официально распущена в 2011 году.