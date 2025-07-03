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Стало известно, сколько будут брать за частные выступления воссоединившиеся «Тату»

Группа t.A.T.u., официально воссоединившись, готова выступать на частных мероприятиях за 10 миллионов рублей. Об этом сообщает SHOT.

Источник: Life.ru

За указанную сумму коллектив исполнит свои знаменитые композиции 2000-х годов, такие как «Я сошла с ума», «Нас не догонят», «Не верь, не бойся, не проси», «30 минут» и другие. Удовольствие будет продолжаться 45 минут. Гастрольный график группы формируется активно, принимаются предложения на проведение корпоративных мероприятий.

Технические требования команды стандартные: автомобиль премиум-класса возрастом не более трёх лет, гримерная комната и услуги визажиста. Первое эксклюзивное выступление состоится 17 июля в Ялте, на площадке пляжной сцены курортного комплекса «Мрия». Цена билетов варьируется от пяти до 15 тысяч рублей. Стоит отметить, что до официального восстановления коллектива стоимость выступления на приватных событиях была значительно выше — около 15 миллионов.

Напомним, в начале июля одна из участниц легендарного поп-коллектива Юлия Волкова намекнула в соцсетях на воссоединение группы. У неё в соцсети появился видео со съёмок фотосессии с Еленой Катиной и надпись: «Нам не нужно начинать заново. Мы просто продолжили». Отметим, что похожий намёк она уже делала в начале июня. Группа была официально распущена в 2011 году.