Рубль за первое полугодие 2025 года сильнее других валют укрепился к доллару

По итогам первого полугодия текущего года российский рубль сильнее других валют укрепился к американскому доллару. Соответствующая информация следует из данных биржевых площадок.
Стоимость рубля с начала 2025 года подросла к доллару на 44,7 процента. Кроме того, в первую пятерку сильных валют вошли венгерский форинт, шведская, чешская и исландская кроны.
Хуже всего положение у аргентинского песо, турецкой лиры и ливийского динара, уточнили в РИА Новости.
Аналитик департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекса» Александр Шнейдерман, в свою очередь, рассказал, что с начала года рубль укрепился относительно доллара на 24 процента — причиной этого стала высокая ставка ЦБ России. По его словам, ближайшей целью служит уровень 78−82,5 рубля за доллар.
Однако глава Сбербанка Герман Греф выразил другое мнение. Он считает, что равновесным на данный момент можно считать валютный курс выше 100 рублей за доллар. Также он подчеркнул, что из-за нынешнего курса доллара Министерство финансов покрывает дефицит новыми источниками.