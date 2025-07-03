Рубль за первое полугодие 2025 года сильнее других валют укрепился к доллару

Аналитик департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекса» Александр Шнейдерман, в свою очередь, рассказал, что с начала года рубль укрепился относительно доллара на 24 процента — причиной этого стала высокая ставка ЦБ России. По его словам, ближайшей целью служит уровень 78−82,5 рубля за доллар.