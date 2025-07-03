Врач Дианова: на жировую болезнь печени указывает снижение тромбоцитов в крови

— Первая стадия — стеатоз — это просто избыточное накопление жира в печени. В этот момент ферменты, по которым мы можем диагностировать МАЖБП, еще не попадают в кровь, поэтому анализ крови на этом этапе нам ничего не даст, но УЗИ может показать изменения в тканях органа. И эта начальная стадия может длиться сколько угодно, момент перехода в гепатит непонятен. То есть мы не можем сказать: «у вас есть пять лет, а потом состояние ухудшится».