В Новосибирской области снижается число укусов клещей

При этом специалисты рекомендуют обязательно пройти вакцинацию. Дополнительной же защитой от укусов клещей послужат репелленты. Их нужно наносить на одежду и кожу. Но, если же вы обнаружите паразита, аккуратно удалите его, стараясь не повредить брюшко, и незамедлительно обратитесь в ближайшую больницу или травмпункт.