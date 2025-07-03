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В Новосибирской области снижается число укусов клещей

Если же вы обнаружите паразита, аккуратно удалите его, стараясь не повредить брюшко.

В Новосибирской области с начала эпидемиологического сезона- 2025 за медицинской помощью из-за укуса клещей обратились 11 974 человека, из которых 3 222 — дети в возрасте до 18 лет. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что в последнюю неделю июня наблюдалось значительное снижение обращений. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество покусанных снизилось на 49,3%, что связано как с эффективной профилактикой, так и с погодными факторами.

При этом специалисты рекомендуют обязательно пройти вакцинацию. Дополнительной же защитой от укусов клещей послужат репелленты. Их нужно наносить на одежду и кожу. Но, если же вы обнаружите паразита, аккуратно удалите его, стараясь не повредить брюшко, и незамедлительно обратитесь в ближайшую больницу или травмпункт.

Ранее Сиб.фм писал, в Новосибирской области зарегистрировано свыше 11,5 тыс укусов клещей.