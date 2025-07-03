Подозреваемый в ставке форвард «Крыльев» Писарский пожаловался правоохранителям

Нападающий волжан, который провел прошлый сезон в «Сочи», попросил полицейских проверить руководство букмекерской конторы и представителей РФС.
Владимира Писарского подозревают в ставке на матч с его участием. Вопросы вызвала первая стыковая встреча южан с «Пари НН». Футболист получил красную карточку и оставил клуб в меньшинстве. В итоге нижегородцы победили — 2:1 (12+).
29-летний форвард проходил полиграф. Но результаты не заинтересовали РФС. При этом «Крылья Советов» и «Сочи» могут прекратить сотрудничество с ним без выплаты компенсации.
Сам игрок попросил правоохранителей проверить представителей Российского футбольного союза и одной из букмекерских контор. Считает, что они незаконно распространяли его персональные данные, пишет телеграм-канал «Мутко против».
А недавно агент Селюк призвал отстранить скандального нападающего от футбола из-за скандала со ставкой.
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