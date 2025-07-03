Доказаны радиопротекторные свойства лигнина

АРХАНГЕЛЬСК, 3 июля. /ТАСС/. Российские ученые в ходе длительных экспериментов доказали противолучевые свойства лигнина. Как рассказала ТАСС ведущий научный сотрудник лаборатории технологии минерального сырья Института геологии им. академика Н. П. Юшкина Коми научного центра УрО РАН, доктор химических наук Людмила Кочева на международной конференции «Физикохимия растительных биополимеров» в Архангельске, результаты могут использоваться для создания радиопротекторных препаратов.
«Совместно со специалистами Института биологии в рамках гранта РНФ был проведен масштабный эксперимент. Лабораторные животные подвергались острому однократному гамма-облучению в больших дозах, и длительному, это называется хроническое обучение. Одна группа принимала лигнин, и, конечно, была контрольная группа, которая получала те же дозы обучения на специальных установках, но не принимала лигнин. Затем анализировались практически все органы мышей, — сказала Кочева. — И мы на основании такого совместного эксперимента: и острого, и хронического облучения, делаем общий вывод о высоких противолучевых свойствах лигнина и возможности разработки радиопротекторных препаратов».
Лигнин — это полимер, который содержится в клетках лиственных, хвойных и травянистых растений, у деревьев он составляет почти треть от сухого вещества. Лигнин также содержится в продуктах питания растительного происхождения. Однако, по словам Кочевой, физиологическое действие лигнина практически не изучено.
В ходе эксперимента мыши получали раствор лигнина, выделенный из стеблей овса. Как уточнила собеседница агентства, лигнин не является водорастворимым, в ходе работ ученые разработали и запатентовали способ получения водорастворимого лигнина. «У нас есть патент, и по этой запатентованной методике мы готовим растворы, и мыши получают лигнин с питьем», — уточнила она.
Эффекты лигнина.
Разные животные получали лигнин после лучевого воздействия, и до облучения, чтобы можно было оценить и терапевтический, и профилактический эффект. Исследователи изучали состояние органов мышей, получавших и не получавших лигнин, они смотрели состояние костного мозга, селезенки, надпочечников, сердца, системы крови, половых желез, щитовидной железы.
Было установлено, что при остром лучевом воздействии у мышей, принимавших лигнин, снижалось число двунитевых разрывов ДНК при повышении доли неповрежденных клеток, усиливалась репарация (восстановление) ДНК. Терапевтическое действие лигнина снижало долю клеток с микроядрами и повышало количество кариоцитов, то есть клеток кроветворения.
«Это один из изученных нами положительных эффектов лигнина, который он оказывает на организм млекопитающих. Все возможные функции организма, функциональные органы были изучены по специальным методикам специалистами высокого уровня. Сегодня мы можем констатировать, что лигнин обладает противолучевыми свойствами, то есть он может быть использован для получения радиопротектора для защиты от избыточной радиации, как в случае острого воздействия, так и в случае хронического», — добавила Кочева.
Проект поддержан грантом Российского научного фонда.