Доказаны радиопротекторные свойства лигнина

«Совместно со специалистами Института биологии в рамках гранта РНФ был проведен масштабный эксперимент. Лабораторные животные подвергались острому однократному гамма-облучению в больших дозах, и длительному, это называется хроническое обучение. Одна группа принимала лигнин, и, конечно, была контрольная группа, которая получала те же дозы обучения на специальных установках, но не принимала лигнин. Затем анализировались практически все органы мышей, — сказала Кочева. — И мы на основании такого совместного эксперимента: и острого, и хронического облучения, делаем общий вывод о высоких противолучевых свойствах лигнина и возможности разработки радиопротекторных препаратов».