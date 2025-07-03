Создан гибкий композит, преобразующий магнитные поля в электрическое напряжение

«Мы показали, что даже небольшие изменения в составе наночастиц могут значительно усилить магнитоэлектрический эффект. Это особенно важно для создания компактных и легких устройств, например, элементов питания для носимой электроники. В будущем такие материалы могут лечь в основу энергоэффективных технологий, собирающих энергию из окружающих электромагнитных полей. Мы планируем выйти на изготовление прототипа и предложить прибор, который будет отличаться дешевизной, прочностью и легкостью», — рассказала директор НОЦ «Умные материалы и биомедицинские приложения» БФУ им. И. Канта Валерия Родионова.