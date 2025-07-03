В Челябинске перекроют центральную улицу ради Парада семьи 8 июля

На время проведения мероприятия с 18:00 до 19:30 будут закрыты: пешеходный переход от памятника И. В. Курчатову на пешеходный бульвар вдоль проспекта Ленина по четной стороне; парковка возле главного здания ЮУрГУ; пешеходный переход по улице Коммуны перед главным входом в парк имени Ю. А. Гагарина.