В Челябинске перекроют центральную улицу ради Парада семьи 8 июля

В День семьи, любви и верности 8 июля проспект Ленина в Челябинске перекроют из-за Парада семьи. Об этом сообщается на сайте мэрии.
Участники встречаются в 18:00 у памятника Курчатову. Само шествие начнется в 18:30. Колонна пройдет по пешеходной части проспекта Ленина до улицы Энтузиастов, а потом до главного входа в ПКиО им. Ю. А. Гагарина.
В 19:00 в парке начнётся праздничная программа.
На время проведения мероприятия с 18:00 до 19:30 будут закрыты: пешеходный переход от памятника И. В. Курчатову на пешеходный бульвар вдоль проспекта Ленина по четной стороне; парковка возле главного здания ЮУрГУ; пешеходный переход по улице Коммуны перед главным входом в парк имени Ю. А. Гагарина.
Также будет закрыто движение транспорта по: улице Коммуны от Энгельса до 2-го Институтского переулка; улице Энтузиастов от Коммуны до проспекта Ленина; дублеру проспекта Ленина от улицы Лесопарковой до Энтузиастов; улице Лесопарковой от пересечения с проспектом Ленина до входа в парк.