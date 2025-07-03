Жительница Перми создала чат, чтобы оскорблять жену председателя ТСЖ

Когда жители одного из многоквартирных домов в Перми были добавлены в беседу, созданную в одном из мессенджеров, они были уверены, что будут участвовать в обсуждении бытовых проблем. Но в итоге общим лейтмотивом всех сообщений, которые там появились, стали попытки администратора чата распространить сведения, которые порочили честь их соседки. Так, инициатор переписки заявила, что супруга председателя управляющей организации напала на нее, а именно одела ведро на голову и ударила по нему, за что привлечена к административной ответственности. В подтверждение своих слов автор сообщения обещала выложить определение суда. Но официальный документ так и не появился в ленте беседы. Устав от пристального внимания к своей персоне, женщина, чьи честь и достоинство пострадали от необоснованных нападок, обратилась в суд.
Выслушав показания свидетелей и изучив скриншоты переписок, суд пришел к выводу, что ответчик действительно распространяла недостоверную информацию, которая могла повлиять на имидж истицы среди соседей. При назначении суммы компенсации слуги Фемиды учли и то обстоятельство, что заявительница является педагогом, ведет занятия для детей, родители которых также есть в данном чате, так что пострадала ее профессиональная репутация. С учетом всех обстоятельств дела и перенесенных моральных страданий ответчика обязали выплатить 15 тыс. рублей.
Исполнительное производство в отношении клеветницы было возбуждено в отделе судебных приставов по Мотовилихинскому району ГУФССП России по Пермскому краю. Для своевременного и полного исполнения решения суда судебные приставы арестовали банковские счета должницы и предупредили, что в случае затягивания выплаты ее ждут более серьезные санкции. Пермячка прислушалась к сотрудникам ведомства и перечислила всю сумму компенсации.