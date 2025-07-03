Жительница Перми создала чат, чтобы оскорблять жену председателя ТСЖ

Когда жители одного из многоквартирных домов в Перми были добавлены в беседу, созданную в одном из мессенджеров, они были уверены, что будут участвовать в обсуждении бытовых проблем. Но в итоге общим лейтмотивом всех сообщений, которые там появились, стали попытки администратора чата распространить сведения, которые порочили честь их соседки. Так, инициатор переписки заявила, что супруга председателя управляющей организации напала на нее, а именно одела ведро на голову и ударила по нему, за что привлечена к административной ответственности. В подтверждение своих слов автор сообщения обещала выложить определение суда. Но официальный документ так и не появился в ленте беседы. Устав от пристального внимания к своей персоне, женщина, чьи честь и достоинство пострадали от необоснованных нападок, обратилась в суд.