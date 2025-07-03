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Тольяттинский хоккейный клуб «Лада» перевели в Западную конференцию КХЛ

«Автозаводцы» заменят подмосковный «Витязь», который исключили из состава участников из-за финансовых проблем.

«Автозаводцы» заменят подмосковный «Витязь», который исключили из состава участников из-за финансовых проблем.

Представители Континентальной хоккейной лиги решили перевести «Ладу» на Запад 2 июля. Теперь в каждой конференции по 11 команд. Итоговый календарь на предстоящий сезон опубликуют 4-го числа.

В прошлом розыгрыше КХЛ волжане заняли десятую строчку на Востоке с 54 очками. Победили в 22 встречах и проиграли в 46. Забросили 150 шайб и пропустили 188.

Ранее «Каролина» выбрала под 41-м общим номером на драфте тольяттинца Семена Фролова. В минувшем сезоне выступал за молодежку «Спартака». Также был в столичных «Крыльях».

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