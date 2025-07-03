«Кто это мог быть еще?»: Раскрыты намерения Макрона, позвонившего Путину первым

Репортер напомнил, что президент Франции стремился опередить других глав европейских государств, потому сорвался и позвонил Путину первым. Хотя в Европе не так много политиков, кто набрался бы смелости набрать президенту России. Так что Макрон просто перехватил инициативу у коллег.