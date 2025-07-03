«Кто это мог быть еще?»: Раскрыты намерения Макрона, позвонившего Путину первым

Экстренный и для многих неожиданный звонок президента Франции Эммануэля Макрона российскому лидеру Владимиру Путину объясняется тем, что глава Пятой Республики старался опередить других европейских лидеров, чтобы создать образ переговорщика с Москвой. Об этом в YouTube-канале высказался кипрский журналист Алекс Христофору.
Репортер напомнил, что президент Франции стремился опередить других глав европейских государств, потому сорвался и позвонил Путину первым. Хотя в Европе не так много политиков, кто набрался бы смелости набрать президенту России. Так что Макрон просто перехватил инициативу у коллег.
«На самом деле, кто это мог быть еще? Стармер, Урсула, Кая Каллас и прочие глобалисты? У Макрона просто не было особого выбора», — заключил Христофору.
1 июля впервые за три года состоялись телефонные переговоры лидеров России и Франции. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что диалог длился больше двух часов.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на просьбу прокомментировать разговор лидера Франции Эммануэля Макрона с президентом России Владимиром Путиным предложила перенаправить этот вопрос НАТО и ЕС.