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«Кто это мог быть еще?»: Раскрыты намерения Макрона, позвонившего Путину первым

Христофору: Макрон позвонил Путину для опережения других лидеров ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Экстренный и для многих неожиданный звонок президента Франции Эммануэля Макрона российскому лидеру Владимиру Путину объясняется тем, что глава Пятой Республики старался опередить других европейских лидеров, чтобы создать образ переговорщика с Москвой. Об этом в YouTube-канале высказался кипрский журналист Алекс Христофору.

Репортер напомнил, что президент Франции стремился опередить других глав европейских государств, потому сорвался и позвонил Путину первым. Хотя в Европе не так много политиков, кто набрался бы смелости набрать президенту России. Так что Макрон просто перехватил инициативу у коллег.

«На самом деле, кто это мог быть еще? Стармер, Урсула, Кая Каллас и прочие глобалисты? У Макрона просто не было особого выбора», — заключил Христофору.

1 июля впервые за три года состоялись телефонные переговоры лидеров России и Франции. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что диалог длился больше двух часов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на просьбу прокомментировать разговор лидера Франции Эммануэля Макрона с президентом России Владимиром Путиным предложила перенаправить этот вопрос НАТО и ЕС.

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