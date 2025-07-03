Россия и Бразилия планируют вместе исследовать неразвернутые берестяные грамоты

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 3 июля. /ТАСС/. Ученые Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова и Федерального университета Рио-де-Жанейро выступили с инициативой создания совместной исследовательской группы для изучения неразвернутых берестяных грамот с помощью методов, минимизирующих воздействие на артефакты. Об этом на полях Открытой недели науки БРИКС+ сообщил ТАСС Максим Мироненко, специалист по учебно-методической работе кафедры исторической информатики исторического факультета МГУ.
В научных центрах и музеях России сегодня находятся несколько тысяч найденных в разные годы берестяных грамот. Большинство из них были обнаружены свернутыми. Перед изучением текста специалисты разворачивают их.
«Радиоцентр Федерального университета Рио-де-Жанейро ведет исследования с использованием радиационного излучения и обладает экспертизой именно в изучении свитков. Это важно в вопросах исследования неразвернутых берестяных грамот, так как это очень хрупкие объекты и попытки развернуть их могут привести к разрушению объектов. На площадке Открытой недели науки БРИКС+ мы начали процесс обсуждения планов совместного изучения таких артефактов на базе бразильского университета», — сказал Мироненко.
Он отметил, что радиометоды позволяют «заглянуть» в свиток и сканировать его содержание, а технологии машинного обучения — прочитать текст. Они менее инвазивны и помогут ускорить изучение материала.
«Такие подходы развиты и в России, в том числе в НИЦ “Курчатовский институт”. Сотрудничество с бразильским вузом позволит сравнить применяемые в разных странах практики сохранения культурного наследия. Мы ожидаем полезного для обеих сторон обмена наработками в решении этих задач. Тем самым мы сможем выбрать и подтвердить наиболее эффективные методы, которые станут универсальными во всем мире», — заключил ученый.
Неделя науки в Бразилии.
Открытая неделя науки БРИКС+ проходит в рамках международного фестиваля «Наука 0+» в Рио-де-Жанейро с 30 июня по 7 июля в преддверии саммита БРИКС. Ее организаторами выступают Минобрнауки России, МГУ имени М. В. Ломоносова при поддержке РАН, а также правительство штата, мэрия города и Федеральный университет Рио-де-Жанейро.
В течение недели в Бразилии пройдут международный форум научных коммуникаторов, выставка «Наука в лицах», акция «Ученые — в школы», день инноваций и фестиваль, популяризирующий исследовательскую сферу, с научными шоу, кинопоказами и мастер-классами. В рамках лекционной программы несколько десятков ученых из России, Белоруссии, Китая, Бразилии и других стран расскажут об актуальных научных исследованиях в области искусственного интеллекта, квантовых технологий, БПЛА, биомедицины.
Международный фестиваль «Наука 0+» (Nauka 0+) проводится с 2006 года по инициативе ректора МГУ Виктора Садовничего. Сегодня он входит в число самых масштабных просветительских проектов в сфере популяризации науки в мире. В 2025 году фестиваль пройдет в десяти странах.
«Наука 0+» является ключевым событием Десятилетия науки и технологий в России, объявленного в 2022 году президентом РФ Владимиром Путиным. Фестиваль призван привлечь талантливую молодежь в сферу исследований, популяризировать науку, рассказывать о достижениях и перспективах российского научного сообщества, а также вовлекать ученых и разработчиков в решение важных задач развития общества и страны. Открытые недели науки стран БРИКС (BRICS science week 0+) и Открытые недели науки российских городов (Open science week 0+) входят в число мероприятий федерального проекта «Популяризация науки и технологий» госпрограммы «Научно-технологическое развитие РФ».
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