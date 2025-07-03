В России пройдут испытания лазерного «лучемета»: Он будет выжигать дроны ВСУ с 1,5 километров

До конца августа в России состоятся первые испытания перспективного лазерного комплекса «Посох», предназначенного для борьбы с беспилотниками. Как сообщил РИА Новости директор компании-разработчика, лазерный «лучемет» будет тестироваться против мишеней, имитирующих украинский дрон «Лютый», на дистанции 1500 метров.
Разработчик пояснил, что новый комплекс создается специально для защиты тыловых объектов от FPV-дронов. По его словам, «лучемёт» способен мгновенно и бесшумно поражать беспилотники, гарантированно выводя из строя любой элемент конструкции, попавший в прицел.
«Наша новейшая разработка должна поражать дроны на расстоянии до 1500 метров с помощью лазерного луча. Одного заряда должно хватить на несколько десятков целей типа FPV-дроны, Баба-яга или Лютый», — уточнил разработчик.
Как подчеркнул директор, лазерное оружие имеет существенные преимущества: оно работает бесшумно, не оставляет видимых следов и поражает цели мгновенно. В случае успешных испытаний компания готова оперативно приступить к выпуску предсерийной партии новых комплексов.
Ранее главный исполнительный директор «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что корпорация создала новую систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Серп», которая защищает от налета вражеских дронов.