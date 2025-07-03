В России пройдут испытания лазерного «лучемета»: Он будет выжигать дроны ВСУ с 1,5 километров

До конца августа в России состоятся первые испытания перспективного лазерного комплекса «Посох», предназначенного для борьбы с беспилотниками. Как сообщил РИА Новости директор компании-разработчика, лазерный «лучемет» будет тестироваться против мишеней, имитирующих украинский дрон «Лютый», на дистанции 1500 метров.