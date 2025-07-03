«Миллион на чистоту»: омская мэрия развернула масштабную борьбу с незаконной рекламой

Омская администрация объявила настоящую войну хаотичной расклейке объявлений. Городские власти намерены взыскать с нарушителей более миллиона рублей штрафов за несанкционированное размещение рекламы в неположенных местах.
Согласно данным мэра Сергея Шелеста, который поделился информацией в своем телеграм-канале, в городе уже установлено 209 специальных стендов для легальной рекламы и объявлений. Эти стенды призваны решить проблему незаконного размещения информации на стенах домов, столбах и остановочных павильонах.
«Хаотичной бумажной рекламы в остановочных павильонах становится меньше. Этому способствовала инициатива по установке специальных досок для объявлений», — отметил градоначальник.
Однако тем, кто продолжает игнорировать правила и клеит объявления где попало, мэрия готовит судебные иски. Сумма исков к незаконным расклейщикам превышает 1,2 миллиона рублей.
В Омске насчитывается 830 остановок общественного транспорта. Это значит, что легальные стенды пока установлены только на четверти всех павильонов. Впрочем, городские власти утверждают, что количество мест для разрешенной рекламы продолжает расти. А тех, кто будет расклеивать рекламу, будут наказывать рублем.
Ранее мы писали, что в Омске нашли «дикого» расклейщика объявлений.