«Миллион на чистоту»: омская мэрия развернула масштабную борьбу с незаконной рекламой

В Омске насчитывается 830 остановок общественного транспорта. Это значит, что легальные стенды пока установлены только на четверти всех павильонов. Впрочем, городские власти утверждают, что количество мест для разрешенной рекламы продолжает расти. А тех, кто будет расклеивать рекламу, будут наказывать рублем.