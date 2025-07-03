Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«СВ»: украинская штурмовая рота пропала без вести по Сумами

Об этом сообщили родственники украинских военных.

Источник: Аргументы и факты

Практически весь состав одной из штурмовых рот Вооружённых сил Украины пропал без вести на Сумском направлении. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой ВС РФ «Север».

По информации канала, речь идёт о подразделении 425-го отдельного штурмового полка ВСУ. О пропаже военнослужащих стало известно после того, как родные и близкие погибших начали публиковать сообщения в социальных сетях.

В последнее время 425-й полк несёт значительные потери в ходе боевых действий на территории Сумской области. Ранее для укомплектования штурмовых подразделений полка в строй были направлены военнослужащие 101-го полка связи ВСУ.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что украинские военные пытаются закрепиться в подвалах в Сумах.