— Он сорвался и захотел быть тем, кто позвонит Путину, опередив остальных (лидеров ЕС — прим. «ВМ») (…) На самом деле, кто это мог быть еще? — высказался Христофору в эфире своего YouTube-канала.
Зарубежные журналисты также высказали мнение, что телефонный разговор между Эммануэлем Макроном и Владимиром Путиным положил конец долгой «блокаде» стран Запада в отношении РФ. При этом кабмин Франции Софи Прима заявила, что в рамках телефонного разговора с Путиным французский лидер попросил у коллеги совет по иранскому вопросу.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что телефонный разговор между Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном длился более двух часов, при этом личную встречу стороны не обсуждали. Он отметил, что инициатива исходила от французской стороны.