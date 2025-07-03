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Христофору: Макрон позвонил Путину, стремясь опередить других лидеров Евросоюза

Президент Франции Эммануэль Макрон решил экстренно связаться с российским коллегой Владимиром Путиным, пытаясь опередить других лидеров стран Евросоюза (ЕС) для создания образа переговорщика с Россией. Об этом заявил кипрский журналист Алекс Христофору.

Президент Франции Эммануэль Макрон решил экстренно связаться с российским коллегой Владимиром Путиным, пытаясь опередить других лидеров стран Евросоюза (ЕС) для создания образа переговорщика с Россией. Об этом заявил кипрский журналист Алекс Христофору.

— Он сорвался и захотел быть тем, кто позвонит Путину, опередив остальных (лидеров ЕС — прим. «ВМ») (…) На самом деле, кто это мог быть еще? — высказался Христофору в эфире своего YouTube-канала.

Зарубежные журналисты также высказали мнение, что телефонный разговор между Эммануэлем Макроном и Владимиром Путиным положил конец долгой «блокаде» стран Запада в отношении РФ. При этом кабмин Франции Софи Прима заявила, что в рамках телефонного разговора с Путиным французский лидер попросил у коллеги совет по иранскому вопросу.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что телефонный разговор между Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном длился более двух часов, при этом личную встречу стороны не обсуждали. Он отметил, что инициатива исходила от французской стороны.

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