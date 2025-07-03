В Гайнах бывший муж впустил в квартиру жену и детей после применения штрафных санкций

В суде было установлено, что недвижимость была передана семье на основании договора социального найма. Документ был оформлен на имя главы семьи, но в нем было указано, что остальные граждане также имеют право на проживание. Вскоре супругам и их детям пришлось покинуть муниципальную собственность, так как дом был признан аварийным и подлежал временному расселению. К моменту окончания реконструкции граждане разошлись, но право проживания не утратила ни одна из сторон. При этом мужчина в квартире не проживал, но из-за личной неприязни отказывался помочь экс-супруге решить квартирный вопрос. Он настаивал на том факте, что заявительница добровольно отказалась проживать в спорной квартире, когда уехала к своей матери и оставила его на долгое время с двумя детьми. Но его слова опровергались квитанциями об уплате коммунальных платежей и взносов по договору социального найма, которые пунктуально вносила заявительница. Исходя из всех предоставленных доказательств, суд обязал ответчика передать ключи от квартиры бывшей жене и не чинить препятствий в проживании ей и несовершеннолетним.