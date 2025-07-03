В Ростовской области за минувшие сутки произошло девять пожаров. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.
Так, в регионе спасатели выезжали на пять техногенных пожаров и успешно потушили четыре ландшафтных загорания. Также специалисты МЧС выезжали на места дорожно-транспортных происшествий, где оказали всю необходимую помощь.
На местах ЧП работали 136 специалистов и 36 спецмашин. Отметим, что в Ростовской области жителей предупредили о высокой пожароопасности четвертого класса.
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