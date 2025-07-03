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Защитник московского «Динамо» Лепский может перейти в самарские «Крылья»

20-летний футболист столичного клуба близок к переезду в команду из 63-го региона.

20-летний футболист столичного клуба близок к переезду в команду из 63-го региона.

Иван Лепский — воспитанник московского «Динамо». Выступал за дубль и основу. За последнюю провел десять матчей. Забил гол и отдал результативную передачу, заработал два «горчичника».

С января до конца июня был в саратовском «Соколе». Сыграл в 12 встречах. Есть один ассист.

Самарцы могут взять Лепского в бесплатную аренду до конца нового сезона с правом выкупа за 40 млн рублей и зарплатой в 500 тыс. рублей в месяц. Об этом пишет инсайдер Иван Карпов.

На днях «Крылышки» официально оформили сделку по 20-летнему нападающему Вадиму Ракову.

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