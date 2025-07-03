Названы самые редкие и популярные имена июня для детей в Красноярском крае

Список популярных имен остаётся стабильным на протяжении года. Девочек чаще всего называют Софией, Варварой, Анной и Евой. Имя Мирослава сохраняло свою популярность несколько месяцев подряд, но в июне его место заняла Виктория, заменив имя Мария.