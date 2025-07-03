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Названы самые редкие и популярные имена июня для детей в Красноярском крае

Стали известны самые распространённые и необычные имена, которые жители Красноярского края присваивали своим детям в июне этого года.

Стали известны самые распространённые и необычные имена, которые жители Красноярского края присваивали своим детям в июне этого года.

Согласно данным единого портала загсов, среди редких женских имен в Красноярском крае выделяются: Амелина, Тесса, Моника, Ганира и Нозанин. Среди мужских имен самыми редкими оказались: Яков, Акбар, Геворг, Комилжон и Таир.

Список популярных имен остаётся стабильным на протяжении года. Девочек чаще всего называют Софией, Варварой, Анной и Евой. Имя Мирослава сохраняло свою популярность несколько месяцев подряд, но в июне его место заняла Виктория, заменив имя Мария.

В числе популярных мужских имен по-прежнему лидируют Александр, Михаил, Артем, Иван и Матвей.