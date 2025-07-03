Шесть жителей Волгоградской области заразились «кошачьей» инфекцией

Как защититься от токсоплазмоза? Не употреблять в пищу сырое, не прожаренное мясо, не дегустировать его в процессе готовки; мыть овощи и фрукты перед употреблением, регулярно мыть руки; надевать перчатки при работе с землей, поскольку она может быть загрязнена фекалиями инфицированного животного; держать песочницы закрытыми, чтобы уличные коты не использовали его как туалет; соблюдать меры предосторожности при общении с кошками; избегать контактов с бездомными кошками.