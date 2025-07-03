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Школьники из СНГ посетили Самару в рамках проекта «Поезд Памяти»

2 июля в Самару прибыл культурно-образовательный проект «Поезд Памяти».

2 июля в Самару прибыл культурно-образовательный проект «Поезд Памяти». В город трудовой доблести приехали 200 школьников из России, Беларуси и других стран бывшего СССР — победители олимпиад и конкурсов, посвящённых Великой Отечественной войне.

Участники проекта познакомились с историей Самары — города, который внёс весомый вклад в Победу, будучи тыловой опорой в годы войны. Школьники посетили Бункер Сталина, музей космонавтики, военные и патриотические площадки, а также Многофункциональный молодежный центр.

Финальной точкой маршрута станет Москва.

Ранее самарский любительский театр «Дебют» показал новый спектакль «Женщины» (16+) о самоотверженном труде женщин в тылу.

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