Режиссер Сергей Суховей снимет фильм в Новосибирске

— Хочу, чтобы фильм был новосибирский во всех смыслах. Мы в нем и Новосибирск покажем, и людей, которые будут работать над картиной, будем выбирать из новосибирцев. Надо чтобы Новосибирск стал появляться все чаще и более весомо на кинематографической арене в России, — поделился режиссер.