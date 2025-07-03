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Режиссер Сергей Суховей снимет фильм в Новосибирске

Кино будет короткометражным.

Источник: Комсомольская правда

Режиссер, сценарист, чемпион мира и России ушу Сергей Суховей решил снять фильм в Новосибирске. Лента будет короткометражная и во всех смыслах новосибирская. Об этом он рассказал в беседе с КП-Новосибирск.

— Хочу, чтобы фильм был новосибирский во всех смыслах. Мы в нем и Новосибирск покажем, и людей, которые будут работать над картиной, будем выбирать из новосибирцев. Надо чтобы Новосибирск стал появляться все чаще и более весомо на кинематографической арене в России, — поделился режиссер.

Пока подробностей о самой картине не так много. По словам сценариста, фильм будет и зрительским, и фестивальным. Правда, чуть больший упор сделают все же в сторону фестивального кино.