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51% самарцев готовы временно переехать ради летней подработки

Сервис «Авито Подработка» провёл опрос среди 10 000 россиян, включая жителей Самары, чтобы выяснить их отношение к сезонному заработку.

Сервис «Авито Подработка» провёл опрос среди 10 000 россиян, включая жителей Самары, чтобы выяснить их отношение к сезонному заработку.

Результаты показали, что 38% самарцев уже имеют опыт летней подработки, причём 16% из них делают это регулярно. Ещё 29% опрошенных задумываются о дополнительном заработке в этом сезоне. Таким образом, в целом 67% самарцев рассматривают возможность подработать летом.

Примечательно, что более половины (51%) готовы временно переехать в другой город, если предложение окажется выгодным.

Какие варианты подработки популярны в Самаре?

Фриланс (дизайн, программирование) — 38%;

Ритейл — 29%;

Такси или курьерские услуги — 22%;

Сфера обслуживания — 16%.

Наибольший интерес у самарцев вызывает удалённая работа, однако традиционные варианты вроде торговли и доставки тоже остаются востребованными.

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