В Иркутской области на почту от Госавтоинспекции поступило 746 тысяч уведомлений

В Иркутской области Почта России подсчитала количество писем о нарушениях правил дорожного движения. С начала 2025 года сотрудники почты приняли 746 тысяч уведомлений о штрафах. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Почты России, больше всего обращений было в июне — 178 тысяч.