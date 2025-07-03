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В Иркутской области на почту от Госавтоинспекции поступило 746 тысяч уведомлений

Только за июнь от ГИБДД получили 178 тысяч писем.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области Почта России подсчитала количество писем о нарушениях правил дорожного движения. С начала 2025 года сотрудники почты приняли 746 тысяч уведомлений о штрафах. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Почты России, больше всего обращений было в июне — 178 тысяч.

— Погасить штраф автомобилисты могут после получения письма в любом почтовом отделении Приангарья или в мобильном приложении, — уточнили специалисты Почты России.

Для этого необходимо указать номер постановления, водительских прав или свидетельства о регистрации транспортного средства.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что сотрудники Госавтоинспекции отмечают профессиональный праздник. 3 июля ГИБДД исполнилось 93 года.