В Иркутской области на почту от Госавтоинспекции поступило 746 тысяч уведомлений

В Иркутской области Почта России подсчитала количество писем о нарушениях правил дорожного движения. С начала 2025 года сотрудники почты приняли 746 тысяч уведомлений о штрафах. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Почты России, больше всего обращений было в июне — 178 тысяч.
— Погасить штраф автомобилисты могут после получения письма в любом почтовом отделении Приангарья или в мобильном приложении, — уточнили специалисты Почты России.
Для этого необходимо указать номер постановления, водительских прав или свидетельства о регистрации транспортного средства.
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