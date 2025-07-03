«Перекрестился, что я уехала»: Лолита рассказала о встрече с Трампом

— Она, кстати, устраивала мой концерт, и сегодняшний президент Америки жал мне руку, потому что она меня привезла в казино Трампа (…) Меня в 6 утра надо было отправлять в аэропорт. Никогда не забуду. Трамп просто, по-моему, перекрестился после того, как я уехала, — рассказала Лолита в интервью Басте.