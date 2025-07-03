«Перекрестился, что я уехала»: Лолита рассказала о встрече с Трампом

Певица Лолита Милявская неоднократно рассказывала, что когда-то имела зависимость от азартных игр. По ее словам, она однажды проиграла крупный гонорар в казино нынешнего президента США Дональда Трампа, где видела и его самого.
Кабаре-дуэт «Академия» Лолиты Милявской и Александра Цекало давал концерты в Соединенных Штатах, но остался без гонораров. Однако российская диаспора помогла им связаться с Мариной Ковалевой, влиятельной предпринимательницей с большими связями.
— Она, кстати, устраивала мой концерт, и сегодняшний президент Америки жал мне руку, потому что она меня привезла в казино Трампа (…) Меня в 6 утра надо было отправлять в аэропорт. Никогда не забуду. Трамп просто, по-моему, перекрестился после того, как я уехала, — рассказала Лолита в интервью Басте.
По ее словам, она играла в казино до концерта и после него, а также выпивала.
Ранее Лолита Милявская высказалась, что рада за своего бывшего мужа, продюсера Александра Цекало, который зарабатывает миллиарды рублей. По данным СМИ, только за 2024 год он заработал миллиард рублей. Лолита иронично отметила, что следит за его успехами.