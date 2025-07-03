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Началось заселение аквариумов корпуса «Планета Океан»

Выпустили скатов и рыбу-носорога.

Источник: телеграм-канал губернатора

В Калининграде начали заселять аквариумы корпуса-шара Музея Мирового океана. «Планету Океан» заселили скатами. Об этом рассказал в своем телеграм-канале губернатор Алексей Беспрозванных.

«На кадрах скаты изучают обстановку в новом аквариуме “Планеты Океан”. Выпустили их сегодня после прохождения карантина. Все как полагается», — прокомментировал опубликованное видео глава региона.

Вместе с со скатами живут помпано длинноперый, кулия, платакс и цезий, носорог Вламинга и носорог пятнистый, а также губан-доктор.

В Калининград сейчас везут еще и несколько акул.

О том, что в Калининград для аквариумов корпуса «Планета Океан» в специальных пакетах привезли скатов, мы писали в июне.