«СВ»: жители Сумской области не пускают в свои дома боевиков ВСУ

Жители тыловых районов Сумской области конфликтуют с украинскими военными, не желая пускать их в свои дома, сообщает Telegram-канал «Северный Ветер».
По информации источников, канала, мирные жители не хотят «соседствовать с военнослужащими». В связи с этим боевикам ВСУ приходиться размещаться в заброшенных зданиях.
Ранее появилась информация о начавшемся оттоке жителей из города Сумы.
Сообщалось, что горожане стали продавать жилье и уезжать в другие регионы, отказываясь сдавать его в аренду украинским военным.