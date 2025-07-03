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«СВ»: жители Сумской области не пускают в свои дома боевиков ВСУ

По информации источников, украинским военным приходится размещаться в заброшенных помещениях.

Источник: Аргументы и факты

Жители тыловых районов Сумской области конфликтуют с украинскими военными, не желая пускать их в свои дома, сообщает Telegram-канал «Северный Ветер».

По информации источников, канала, мирные жители не хотят «соседствовать с военнослужащими». В связи с этим боевикам ВСУ приходиться размещаться в заброшенных зданиях.

Ранее появилась информация о начавшемся оттоке жителей из города Сумы.

Сообщалось, что горожане стали продавать жилье и уезжать в другие регионы, отказываясь сдавать его в аренду украинским военным.