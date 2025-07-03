Роскачество выявило нарушения в десятках брендов женских купальников

Роскачество выявило нарушения в женских купальниках 21 бренда.
Роскачество проверило женские слитные купальники 21 популярного бренда и зафиксировало нарушения различной степени у 18 из них. Об этом говорится в исследовании организации.
«Испытания показали, что только три из них соответствуют всем обязательным и опережающим требованиям (Incanto (Китай), Karosport (Россия), 25Degrees (Китай), остальные имеют те или иные нарушения… Девять торговых марок из 21 имели нарушения технического регламента», — передает результаты РИА Новости. Оценка проводилась по 53 показателям, включая безопасность, качество и достоверность маркировки.
Для тестирования были выбраны купальники таких марок, как Adidas, Puma, Calzedonia, Reebok, Women’secret, Fila, Incanto, Karosport, 25Degrees, Termit, Tezenis, Belle You, Joss, Bonafide, Edge Planet, Tribuna, Befree, Mark Formelle, Emdi, Kappa и «Черемушки». Среди выявленных проблем — низкая воздухопроницаемость у Women’secret, Befree, Termit и «Черемушек», слабая стойкость окраски к поту и морской воде у Reebok и Edge Planet, а также недостоверная маркировка у Bonafide, Tribuna, Emdi и Edge Planet.
Кроме того, были зафиксированы нарушения стандартов Роскачества: низкая прочность ткани (Tezenis), плохая устойчивость к истиранию и слабая эластичность (Calzedonia, Adidas, Puma, Joss, Belle You), а также слабая стойкость окраски к УФ-свету (Termit). В Роскачестве подчеркнули, что их стандарты — добровольные и более строгие, чем обязательные. Тем не менее, Роспотребнадзор уже направил предостережения ряду брендов и приостановил действие некоторых сертификатов. Несколько производителей заявили о проведении внутренних проверок и устранении нарушений.