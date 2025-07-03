Роскачество выявило нарушения в десятках брендов женских купальников

Кроме того, были зафиксированы нарушения стандартов Роскачества: низкая прочность ткани (Tezenis), плохая устойчивость к истиранию и слабая эластичность (Calzedonia, Adidas, Puma, Joss, Belle You), а также слабая стойкость окраски к УФ-свету (Termit). В Роскачестве подчеркнули, что их стандарты — добровольные и более строгие, чем обязательные. Тем не менее, Роспотребнадзор уже направил предостережения ряду брендов и приостановил действие некоторых сертификатов. Несколько производителей заявили о проведении внутренних проверок и устранении нарушений.