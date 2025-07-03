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Пришел зной, а кран пустой: Жители Кишинева и пригородов на целый день останутся без воды — рассказываем, кому не повезло

Будут проведены запланированные ремонтные работы.

Источник: Комсомольская правда

Отключения воды в столице и пригородах: адреса. Поставщик сообщает о проведении в четверг. 3 июля, запланированных работ.

Так, с 09:00 до 20:00 воды не будет в Кишинёве по адресам:

Ул. Х. Бужор, 51−69, Арионешть, 2A, Узинелор, 142−184 (включая дома с буквами и дробями).

Отключения в этом промежутке также запланированы в Колонице:

ÎP «Victoria-Aura», «Liliacul roz», «Muşcata», «Izvorul vesel», «Poiana nucului».

С 09:20 до 16:00 воды не будет в сёлах Тогатин и Келтуитор.

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