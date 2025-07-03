Хабаровское управление дорог экстренно обратилось к жителям из-за ливня

Как сообщили в Telegram-канале учреждения, 5 и 6 июля в ряде районов края ожидаются сильные и очень сильные дожди, местами ливни с грозами. По информации Дальневосточного УГМС, осадки прогнозируются на территории Вяземского, Амурского, Комсомольского, Нанайского, Солнечного, Хабаровского, района имени Лазо и Бикинского округов.
В связи с этим автомобилистам и другим участникам дорожного движения напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности. Особое внимание рекомендуется уделять скорости, дистанции и тормозному пути. В условиях ливня и ограниченной видимости водителям советуют отказаться от поездок, если они не являются необходимыми.
Для связи с дежурными диспетчерами КГКУ «Хабаровскуправтодор» работает бесплатная горячая линия:
Напомним, сегодня, 4 июля, тропический ливень ударил по Хабаровску около 14:00. В отдельных районах осадки были настолько интенсивными, что видимость снизилась до нескольких метров. По сообщениям очевидцев, в пригороде ветер срывал заборы и рекламные щиты, в городе зафиксированы порывы проводов и падения деревьев. На дорогах образовались пробки, в частности на улицах Запарина, Калинина и Карла Маркса.