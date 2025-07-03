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Хабаровское управление дорог экстренно обратилось к жителям из-за ливня

КГКУ «Хабаровскуправтодор» распространило экстренное предупреждение в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Источник: AP 2024

Как сообщили в Telegram-канале учреждения, 5 и 6 июля в ряде районов края ожидаются сильные и очень сильные дожди, местами ливни с грозами. По информации Дальневосточного УГМС, осадки прогнозируются на территории Вяземского, Амурского, Комсомольского, Нанайского, Солнечного, Хабаровского, района имени Лазо и Бикинского округов.

В связи с этим автомобилистам и другим участникам дорожного движения напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности. Особое внимание рекомендуется уделять скорости, дистанции и тормозному пути. В условиях ливня и ограниченной видимости водителям советуют отказаться от поездок, если они не являются необходимыми.

Для связи с дежурными диспетчерами КГКУ «Хабаровскуправтодор» работает бесплатная горячая линия: 8 (800) 250−56−10. По этому номеру можно сообщить о ДТП, затоплениях, упавших деревьях или иных нештатных ситуациях на трассах. Специалисты дорожной службы находятся в повышенной готовности.

Напомним, сегодня, 4 июля, тропический ливень ударил по Хабаровску около 14:00. В отдельных районах осадки были настолько интенсивными, что видимость снизилась до нескольких метров. По сообщениям очевидцев, в пригороде ветер срывал заборы и рекламные щиты, в городе зафиксированы порывы проводов и падения деревьев. На дорогах образовались пробки, в частности на улицах Запарина, Калинина и Карла Маркса.