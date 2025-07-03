Хабаровское управление дорог экстренно обратилось к жителям из-за ливня

Напомним, сегодня, 4 июля, тропический ливень ударил по Хабаровску около 14:00. В отдельных районах осадки были настолько интенсивными, что видимость снизилась до нескольких метров. По сообщениям очевидцев, в пригороде ветер срывал заборы и рекламные щиты, в городе зафиксированы порывы проводов и падения деревьев. На дорогах образовались пробки, в частности на улицах Запарина, Калинина и Карла Маркса.