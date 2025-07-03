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Столичный суд приговорил мужчину к длительному заключению за попытку убийства у ресторана

Симоновский суд столицы вынес суровый приговор мужчине, пытавшемуся убить своего знакомого возле ресторана в марте 2019 года.

Симоновский суд столицы вынес суровый приговор мужчине, пытавшемуся убить своего знакомого возле ресторана в марте 2019 года.

Как стало известно «МК», инцидент произошел на Даниловской набережной. В ходе ссоры агрессор не менее 5 раз ударил оппонента ножом. Добить его помешали свидетели, пострадавший был доставлен в больницу. Злоумышленник скрылся за границей. В 2021 году его осудили за другое тяжкое преступление, а следователям ГСУ СКР по Москве удалось доказать причастность гражданина к эпизоду у ресторана. По информации пресс-службы ГСУ СКР по Москве, путем частичного сложения наказаний виновный приговорён к 19 годам колонии строгого режима.