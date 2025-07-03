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«Акрон» стал девятым, а «Крылья» 13-ми по числу игр воспитанников в РПЛ

Стало известно, как часто на поле выходили собственные футболисты команд из Самарской области в минувшем розыгрыше чемпионата России.

Источник: МК.RU Самара

Стало известно, как часто на поле выходили собственные футболисты команд из Самарской области в минувшем розыгрыше чемпионата России.

«Акрон» занял девятое место в лиге с 32 матчами Дмитрия Пестрякова, Сергея Грибова, Арсения Дмитриева и Максима Болдырева. «Крылья Советов» стали 13-ми с тремя встречами на счету Ивана Бобра и Павла Попова.

Лидер рейтинга — столичный «Локомотив» с 225 играми воспитанников в прошлом сезоне РПЛ. Второе место у московского «Динамо» (129), третье досталось «Ростову» (121), сообщает «СЭ».

Недавно писали, что 20-летний защитник «бело-голубых» Иван Лепский может перейти по договору аренды в самарские «Крылья».

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