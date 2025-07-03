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МВД: мошенники начали активно создавать поддельные сайты магазинов

Мошенники создают копии интернет-магазинов, которые при оплате крадут данные банковских карт.

Источник: Аргументы и факты

Мошенники активно создают копии сайтов магазинов и поддельные страницы для оплаты, сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Среди наиболее распространённых методов обмана специалисты выделяют создание копий интернет-магазинов, которые выглядят как настоящие, но при оплате крадут данные банковских карт, а создание фальшивых страниц для переводов через Систему быстрых платежей (СБП), куда ведут QR-коды и ссылки на региональные платёжные сервисы.

Кроме этого, мошенники распространяют поддельные сайты аренды недвижимости через социальные сети и мессенджеры и создают сайты-одностраничники с заманчивыми предложениями, после оплаты на которых продавцы исчезают.

Ранее сообщалось, что мошенники стали использовать новую схему обмана россиян через совместный просмотр фильмов в онлайн-кинотеатрах, присылая потенциальной жертве поддельную ссылку и затем требуя деньги за «подписку».