МВД: мошенники начали активно создавать поддельные сайты магазинов

Среди наиболее распространённых методов обмана специалисты выделяют создание копий интернет-магазинов, которые выглядят как настоящие, но при оплате крадут данные банковских карт, а создание фальшивых страниц для переводов через Систему быстрых платежей (СБП), куда ведут QR-коды и ссылки на региональные платёжные сервисы.