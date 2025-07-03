Главные новости 3 июля 2025 года

Politico сообщает о новом плане Украины по принуждению США к оказанию военной помощи. Теперь Киев обращается к Вашингтону с просьбами не о прямых поставках, а о содействии в приобретении американского оружия у европейских союзников. Если Вашингтон даст добро, то страны Европы будут закупать вооружение у США для передачи Украине.