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Главные новости 3 июля 2025 года

Последние новости за сегодня — 3 июля 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 3 июля 2025

США требуют, чтобы Иран возобновил сотрудничество с МАГАТЭ

Источник: Reuters

Представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что Ирану необходимо вернуться к сотрудничеству с МАГАТЭ. Исламская Республика прекратила взаимодействие с агентством 25 июня. Вашингтон считает, что Тегеран должен возобновить совместную работу с МАГАТЭ, чтобы продемонстрировать выбор в пользу мирного атома.

В НАТО отреагировали на паузу в военной помощи США Украине

Источник: Anna Ross/dpa/picture-alliance/TASS

Союзники США по НАТО считают несвоевременным решение Пентагона прекратить поставки вооружения Киеву. Представители стран Европы просят Вашингтон возобновить отправку оружия и боеприпасов на Украину. В Белом доме объяснили паузу в военной поддержке пересмотром приоритетов в обороне.

Силы ПВО отразили атаки дронов ВСУ над пятью регионами РФ

Источник: РИА "Новости"

В ночь на 3 июля средства ПВО ликвидировали 69 украинских БПЛА над территориями Белгородской, Воронежской, Липецкой, Курской областей и Крымом. В Липецкой области обломки дрона рухнули на частный жилой дом. В результате падения БПЛА погибла пожилая женщина, еще два человека получили ранения.

Украина по-новому просит оружие у США

Источник: Getty Images

Politico сообщает о новом плане Украины по принуждению США к оказанию военной помощи. Теперь Киев обращается к Вашингтону с просьбами не о прямых поставках, а о содействии в приобретении американского оружия у европейских союзников. Если Вашингтон даст добро, то страны Европы будут закупать вооружение у США для передачи Украине.

На Бали затонул паром с 65 пассажирами, есть погибшие

Источник: AP 2024

В Индонезии рядом с островом Бали затонул паром Tunu Pratama Jaya, на борту которого находились 65 человек. Спасены 20 пассажиров и членов экипажа, обнаружены тела двух погибших. Пропавшими числятся более 40 человек. Спасатели ведут поиски людей в море. Операцию осложняют неблагоприятные погодные условия.

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