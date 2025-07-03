Главные новости 3 июля 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 3 июля 2025
США требуют, чтобы Иран возобновил сотрудничество с МАГАТЭ
Представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что Ирану необходимо вернуться к сотрудничеству с МАГАТЭ. Исламская Республика прекратила взаимодействие с агентством 25 июня. Вашингтон считает, что Тегеран должен возобновить совместную работу с МАГАТЭ, чтобы продемонстрировать выбор в пользу мирного атома.
В НАТО отреагировали на паузу в военной помощи США Украине
Силы ПВО отразили атаки дронов ВСУ над пятью регионами РФ
В ночь на 3 июля средства ПВО ликвидировали 69 украинских БПЛА над территориями Белгородской, Воронежской, Липецкой, Курской областей и Крымом. В Липецкой области обломки дрона рухнули на частный жилой дом. В результате падения БПЛА погибла пожилая женщина, еще два человека получили ранения.
Украина по-новому просит оружие у США
Politico сообщает о новом плане Украины по принуждению США к оказанию военной помощи. Теперь Киев обращается к Вашингтону с просьбами не о прямых поставках, а о содействии в приобретении американского оружия у европейских союзников. Если Вашингтон даст добро, то страны Европы будут закупать вооружение у США для передачи Украине.
На Бали затонул паром с 65 пассажирами, есть погибшие
В Индонезии рядом с островом Бали затонул паром Tunu Pratama Jaya, на борту которого находились 65 человек. Спасены 20 пассажиров и членов экипажа, обнаружены тела двух погибших. Пропавшими числятся более 40 человек. Спасатели ведут поиски людей в море. Операцию осложняют неблагоприятные погодные условия.