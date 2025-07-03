Мусорный бак бросили в белорусского оппозиционера на конференции в Варшаве

Белорусский оппозиционер Павел Латушко подвергся нападению прямо во время проведения Восточноевропейской конференции в Варшавском университете. Один из присутствующих на мероприятии бросил в активиста мусорный бак.
Уточняется, что нападавшим оказался 33-летний белорус, который находится в Польше по программе академического обмена. Инцидент произошел в присутствии польских официальных лиц и дипломатов из Чехии и Грузии. Во время нападения он обвинял Латушко в предательстве и угрожал «уничтожить всю оппозицию».
Сотрудники правоохранительных органов Польши задержали нападавшего и начали расследование происшествия. Сам Латушко связывает этот инцидент с систематическими угрозами, которые поступают в его адрес, передает Eadaily.
До этого пропалестинские активисты облили розовой краской фасад здания Минобороны Финляндии в Хельсинки. После этого группа активистов Palestine Action заявила о своей причастности к атаке, объяснив свои действия протестом против войны в Газе.
В Варшаве климатические активисты из движения Ostatnie Pokolenie («Последнее поколение») приклеили свои ладони к мосту в центре города в знак протеста.