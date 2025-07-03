Мусорный бак бросили в белорусского оппозиционера на конференции в Варшаве

Уточняется, что нападавшим оказался 33-летний белорус, который находится в Польше по программе академического обмена. Инцидент произошел в присутствии польских официальных лиц и дипломатов из Чехии и Грузии. Во время нападения он обвинял Латушко в предательстве и угрожал «уничтожить всю оппозицию».