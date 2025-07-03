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«Грушинский экспресс» 4 июля отправится из Самары к фестивалю бардов

4 июля в 11:00 с первой платформы самарского вокзала отправится легендарный ретро-поезд «Грушинский экспресс».

4 июля в 11:00 с первой платформы самарского вокзала отправится легендарный ретро-поезд «Грушинский экспресс». Он доставит пассажиров к Мастрюковским озёрам — на площадку знаменитого Грушинского фестиваля авторской песни, до платформы имени Валерия Грушина.

Торжественное отправление начнётся в 10:40. Гостей ждут живые выступления бардов прямо на вокзале, на платформе Грушина и даже в пути — в поезде будет работать вагон-сцена, а трансляцию покажут по всему составу.

«Грушинский экспресс» будет курсировать с 4 по 6 июля. Добраться до фестиваля можно также на пригородных электропоездах и «Ласточках». Билеты доступны в кассах и через приложение «РЖД Пассажирам».

Ранее в Самару прибыл «Поезд Памяти». Школьники из стран СНГ познакомились с городом трудовой доблести.

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